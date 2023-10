Home

Campiglia

6 Ottobre 2023

Campiglia Marittima (Livorno) 6 ottobre 2023 – Denunciati per tentato furto in un ristorante due giovani dell’est Europa

I Carabinieri del Comando Stazione di Venturina Terme, al termine di una rapida indagine, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso due giovani uomini

I due rei di 22 e 25 anni, sono originari dell’est Europa ed entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due, in piena notte, servendosi di un piccone, avrebbero infranto il vetro della porta d’ingresso di un ristorante di Campiglia Marittima

Una volta introdotti all’interno del locale, non hanno asportato alcunché e dono subito fuggiti. Questo molto verosimilmente perché accortisi della presenta di un impianto di videosorveglianza. È proprio partendo da quelle immagini, confrontate con ulteriori elementi investigativi raccolti, che i carabinieri sono giunti all’identificazione dei due giovani

