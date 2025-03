Home

10 Marzo 2025

Denunciati quattro automobilisti, uno era senza patente, gli altri iper stato di ebrezza

Livorno 10 marzo 2025 Denunciati quattro automobilisti, uno era senza patente, gli altri iper stato di ebrezza

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, orientati alla tutela della sicurezza stradale

Nel corso dell’attività, svolta nel decorso sabato sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza: un uomo sulla quarantina sorpreso a circolare in via Borra con la propria autovettura con tasso alcolemico di 1,06 g/l.

La stessa sorte è toccata ad un uomo quasi quarantenne fermato in questa via delle Galere angolo piazza della Repubblica a bordo di velocipede con pedalata assistita con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l.

Un altro uomo poco più che quarantenne controllato in piazza Sforzini alla guida della propria autovettura è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1 gr/l, mentre un 32enne di origini dell’est Europa, fermato alla guida di un autovettura nei pressi della Stazione Ferroviaria è risultato sprovvisto della patente di guida poiché già ritirata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nel marzo 2024.