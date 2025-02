Home

Denunciato 30enne con patente ritirata sorpreso alla guida di una moto rubata

1 Febbraio 2025

Denunciato 30enne con patente ritirata sorpreso alla guida di una moto rubata

Livorno 1 febbraio 2025

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio in orario notturno, hanno individuato sul viale Carducci un trentenne a bordo di un motoveicolo

privo della patente di guida che gli era già stata ritirata.

Dopo averlo rapidamente raggiunto e fermato, i militari hanno svolto tutti gli accertamenti ispettivi dai quali è risultato che il 30enne era privo della patente di guida che gli era già stata ritirata e che il motoveicolo era oggetto di furto

La moto infatti risultava era stata rubata qualche giorno prima ed era stata sporta regolare denuncia perpetrato in città qualche giorno prima presso la caserma dei Carabinieri di viale Fabbricotti.

Gli uomini dell’Arma hanno provveduto al recupero del motoveicolo che è stato subito restituito al legittimo proprietario, mentre a carico del sospettato autore della ricettazione, sorpreso alla guida del mezzo rubato, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno per il reato di ricettazione nonché la segnalazione all’Autorità amministrativa competente per l’infrazione di guida senza patente.

Saranno ulteriori indagini a risalire ed accertare come sia entrato in possesso del mezzo.