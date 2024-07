Home

Cronaca

Denunciato 50enne per ricettazione: ritrovata bici elettrica rubata

Cronaca

28 Luglio 2024

Denunciato 50enne per ricettazione: ritrovata bici elettrica rubata

Livorno 28 luglio 2024 – Denunciato 50enne per ricettazione: ritrovata bici elettrica rubata

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno denunciato un uomo di 50 anni di origine nordafricana per ricettazione.

Durante un controllo notturno, i carabinieri hanno fermato il 50enne mentre circolava a bordo di una bici elettrica di notevole valore. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il mezzo era stato rubato pochi giorni prima ai danni di un cittadino livornese.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. La bicicletta elettrica è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario. Questa operazione si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per combattere i furti e garantire la sicurezza nella zona di Livorno.