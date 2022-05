Home

Denunciato a Pisa un livornese, aveva un coltello e arnesi da scasso. Dopo la denuncia il foglio di via

11 Maggio 2022

Livorno 11 maggio 2022

Ieri, 10 maggio, durante i controlli voluti dalla questura di Pisa in zona stazione effettuati per tutto il giorno sono state identificate 85 persone.

Tra queste persone è stato rintracciato un pregiudicato responsabile di molteplici reati contro il patrimonio residente a Livorno ricercato per una notifica

L’uomo a seguito di perquisizione, veniva trovato anche in possesso di un coltello e di alcuni arnesi atti allo scasso.

Per lui, dopo la denuncia a piede libero, è scattata la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa e Divieto di ritorno irrogata dal Questore di Pisa per un anno.

