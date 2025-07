Home

28 Luglio 2025

Portoferraio (isola d'Elba, Livorno) 28 luglio 2025 Denunciato neopatentato livornese, il 22enne è risultato positivo all'alcoltest

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno denunciato un automobilista sorpreso positivo all’alcoltest.

Il controllo è scattato in orario notturno, quando un equipaggio del Nucleo Radiomobile in servizio esterno notturno di pronto intervento per un controllo stradale in località Procchio di Marciana Marina insospettito per la condotta di guida ha fermato un veicolo.

Al volante della propria autovettura un giovane, 22enne, proveniente dalla zona di Livorno, in attività stagionale sull’Isola

I Carabinieri, all’esito degli accertamenti, hanno rilevato un tasso alcolico quasi il doppio oltre i limiti di legge (0,89 G/L) denunciandolo per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente ed informandone le autorità competenti.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.