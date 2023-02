Home

Depeche Mode con “Ghosts Again”, anteprima mondiale sul palco di Sanremo

11 Febbraio 2023

Depeche Mode con "Ghosts Again", anteprima mondiale sul palco di Sanremo

Sanremo 11 febbraio 2023 – Depeche Mode con “Ghosts Again”, anteprima mondiale sul palco di Sanremo

All’Ariston, il teatro della finalissima del Festival di Sanremo, i Depeche Mode fanno il loro ingresso come superospiti. La band, che ha subito la perdita di Andy Fletcher, ha dato in anteprima mondiale il loro nuovo singolo, “Ghosts Again”, estratto dal prossimo album “Memento Mori”, in uscita il 24 marzo. Martin Gore e Dave Gahan hanno poi incantato il pubblico con una performance emozionante di “Personal Jesus”, uno dei loro più grandi successi.

