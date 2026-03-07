Home

Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, denunciata una donna a Collesalvetti

7 Marzo 2026

Collesalvetti (Livorno) 7 marzo 2026

I Carabinieri Forestali del NIPAAF di Livorno, nell’ambito dei costanti servizi per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti nel comune di Collesalvetti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno una donna residente in zona, legale rappresentante e amministratore unico di un’impresa operante nel settore agricolo, ritenuta responsabile di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.

I Carabinieri hanno infatti rilevato che in un’area di terreno di proprietà della ditta, erano stati depositati e accatastati, in stato di abbandono, rifiuti pericolosi consistenti in lastre di copertura di tipo ondulina, contenenti verosimilmente amianto, in parte integre e in parte frantumate, nonché macerie di cemento da demolizione e traverse ferroviarie in legno, senza alcun accorgimento circa il loro regolare stoccaggio, così come previsto dalla normativa di settore.

Ammonta a circa tre metri cubi il materiale che è stato sottoposto a sequestro.

I controlli dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio livornese per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.