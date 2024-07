Home

Provincia

Piombino

Deposito non autorizzato di rifiuti liquidi pericolosi in un semirimorchio, denunciato imprenditore

Piombino

22 Luglio 2024

Deposito non autorizzato di rifiuti liquidi pericolosi in un semirimorchio, denunciato imprenditore

Piombino (Livorno) 22 luglio 2024 – Deposito non autorizzato di rifiuti liquidi pericolosi in un semirimorchio, denunciato imprenditore

Nell’ambito della campagna controlli ambientali ed ecologici da parte dei carabinieri del comparto forestale, i militari del NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria labronica un piombinese, rappresentante di un’impresa locale, per gestione di rifiuti liquidi pericolosi non autorizzata.

I militari hanno accertato che in un’area nella disponibilità della citata ditta era stato realizzato un deposito non autorizzato di raccolta dei rifiuti liquidi pericolosi mediante un semirimorchio, verosimilmente utilizzato anche per trasbordi, sversamenti e stazionamenti di rifiuti. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo il mezzo e l’area sottostante e circostante.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.