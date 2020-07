Home

2 Luglio 2020

Depressione post partum, Attivato un numero unico regionale

Toscana (Livorno), 2 luglio 2020 – La Regione Toscana ha avviato, nei mesi scorsi, una serie di attività necessarie a garantire la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione; nonostante le misure da adottare durante l’emergenza sanitaria per l’accesso in sicurezza ai servizi.

Tra questi servizi, quelli per la cura e l’assistenza alle mamme e alle famiglie durante la gravidanza.

Dal momento della nascita ai primi anni di vita del bambino.

Tutti i servizi territoriali e ospedalieri per la gravidanza, la nascita e il puerperio sono e rimarranno attivi in tutte le aziende sanitarie.

Sono state attivate inoltre modalità ulteriori di contatto con il personale medico e ostetrico quali linee telefoniche dedicate:

teleconsulto; corsi on line per l’accompagnamento alla nascita.

Le informazioni necessarie per il contatto telefonico, l’accesso ai servizi e la prenotazione degli appuntamenti sono disponibili su tutti i siti aziendali e sul sito della Regione.

E’ stato attivato inoltre un nuovo servizio regionale realizzato nell’ambito di un programma nazionale, di cui è partner ANCI Toscana; per la promozione del benessere psicofisico in gravidanza e soprattutto per la prevenzione della depressione post partum.

In tutte le Aziende Sanitarie è stata costituita una rete di servizi con un referente unico aziendale, una modalità di individuazione del rischio (test di screening), una procedura integrata di area vasta per la presa in carico precoce e a depressione conclamata.

Un numero unico regionale (055-4383001) sarà attivato dal 1 luglio.

Ascolto dedicato e supporto psicologico, raccolta segnalazioni da mamme e compagni, parenti, amici con orientamento ai servizi per la presa in carico precoce.