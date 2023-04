Home

Deraglia treno merci tra Firenze e Bologna, traffico Nord Sud paralizzato tra cancellazioni e ritardi

20 Aprile 2023

Deraglia treno merci tra Firenze e Bologna, traffico Nord Sud paralizzato tra cancellazioni e ritardi

Disagi anche sulla linea Firenze Prato

ATTUALITA’ 20 aprile 2023 – Deraglia treno merci tra Firenze e Bologna, traffico Nord Sud paralizzato tra cancellazioni e ritardi

Alle porte della stazione di Firenze Castello è deragliato l’ultimo vagone di un treno merci. Il deragliamento ha causato l’abbattimento di alcuni elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. Fortunatamente nell’incidente non ci sono stati feriti

A seguito del deragliamento la linea dell’alta velocità è stata interrotta tra Firenze e Bologna. Interrotta anche la Linea regionale Firenze Prato. Non poche le cancellazioni ed i ritardi per i viaggiatori

Nella nota di RFI si legge: ” La circolazione ferroviaria è interrotta sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello

L’infrastruttura ha riportato importanti danni. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. Si prospettano alcune ore di compromissione della circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi”

