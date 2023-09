Home

Basket

8 Settembre 2023

Derby di Supercoppa Libertas Pielle: in 4000 per la sfida infinita tra le due anime di Livorno

La sfida infinita tra le due anime di Livorno apre la stagione per il terzo anno consecutivo

Livorno 8 settembre 2023 – Derby di Supercoppa Libertas Pielle: in 4000 per la sfida infinita tra le due anime di Livorno

Supercoppa, primo appuntamento ufficiale, della stagione 2023/2024, Libertas Livorno 1947 vs. Pielle Livorno

Sabato 9 settembre sul campo del Modigliani Forum, palla a due ore 20.45

Come nel 2021 e nel 2022, anche il 2023 inizia con il derby di SuperCoppa tra Libertas e Pielle, un derby che nessuno ci starà a perdere, come suggerisce la storia.

Questa partita di Supercoppa per la Pielle arriva in un momento molto particolare, nel bel mezzo di una fase di carico ad oltre 20 giorni dall’inizio del campionato.

Dopo 3 amichevoli a buon ritmo (vittorie a San Miniato e Montecatini, sconfitta per mano di Trapani), la Pielle è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura tanto difficile quanto stimolante.

Sotto le plance Giordano Pagani, Andrea Lo Biondo e Modou Diouf avranno il loro bel da fare contro il tandem Fantoni-Fratto e la torre Buca, mentre c’è grande attesa per l’esordio ufficiale di Mateo Chiarini. Una Pielle da corsa. Una Pielle che ha voglia di stupire e divertirsi, cercando di prendersi il primo derby della stagione.

In casa Libertas i giocatori Amaranto si presentano senza il capitano Francesco Forti (tendine rotuleo ko) e con Ricci e Fantoni a mezzo servizio.

Al completo (tranne il lungodegente Loschi) gli ospiti che rispetto all’anno scorso si sono molto rinnovati.

Il gruppo storico non c’è più, ma sono arrivati giocatori di livello assoluto come l’argentino Chiarini, il play Laganà, il numero 5 Pagani. Poi c’è il cecchino Ferraro.

In casa Libertas grande attesa per vedere all’opera gli ultimi arrivati Tozzi, Allinei e Buca.

La prevendita è andata spedita se contiamo che siamo ancora in estate. Si profila un pubblico da 4000 unità. Lontano dal sold out delle sfide di campionato dell’anno scorso, ma assolutamente di alto livello per una partita di precampionato sebbene valevole per la SuperCoppa.

