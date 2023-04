Home

Derby, i disabili assistono sotto le rispettive curve, il garante Vergili ringrazia l'organizzazione

7 Aprile 2023

7 Aprile 2023

Derby Libertas – Pielle, i ringraziamenti del garante delle Persone con disabilità del Comune di Livorno Valerio Vergili per l’organizzazione che ha permesso ai disabili di assistere all’incontro sotto le rispettive curve

Livorno, 7 aprile 2023

“Voglio sottolineare la splendida organizzazione con cui ieri è stato consentito ai disabili di assistere al derby di basket tra Libertas e PL, frutto della collaborazione tra Questura, società sportive Pallacanestro Livorno e Libertas Livorno, e di alcune persone tra cui Valentina Montibeni e Arianna Paoletti, che hanno consentito di distribuire le 13 persone disabili che hanno assistito alla stracittadina da un’ottima posizione, sotto le rispettive curve: tifosi della PL sotto la curva della PL, tifosi della Libertas sotto la curva della Libertas.

Tutto ciò ha permesso, grazie anche a una attenta sicurezza, di far sì che la partita sia stata una estrema festa per tutta la città di Livorno, consentendo anche alle persone con disabilità di godere appieno dell’evento”: questa la dichiarazione di Valerio Vergili, garante delle Persone con disabilità del Comune di Livorno, all’indomani del derby di basket di serie B che ha visto contrapposte le due squadre livornesi della Libertas e della Pielle e che, al di là del risultato sul campo, ha rappresentato una festa per l’intera città.

