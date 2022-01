Derby, i Rebels andranno in curva sud e sulla beneficenza rilanciano

Home

31 Gennaio 2022

Livorno 31 gennaio 2022

Basket, derby Libertas – Pielle, l’ultimo comunicato dei Rebels Pielle Curva sud

“Il nostro scopo era quello di portare all’attenzione un ingiusto ed insensato modo di batter cassa, approfittando di un evento importante, non solo a scapito della tifoseria piellina, ma di tutti gli amanti del basket.

Lo scopo è stato raggiunto, e seppur in parte recepito dalla societa’ di casa, che ha comunicato di donare la maggiorazione del biglietto della curva ospiti in beneficenza e siamo certi che questo sarà fatto.

Noi avevamo comunicato che avremmo donato il prezzo del biglietto in beneficenza e lo faremo.

Ma visto che alla curva sud piace sempre stupire e sorprendere lo faremo e RILANCIAMO :

Doneremo la quota raccolta all’ ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE e ad APPARTENENZA LABRONICA. A questo aggiungeremo la DONAZIONE DEL SECONDO DEFIBRILLATORE ALLA CITTA’ DI LIVORNO. ( il primo defibrillatore targato Rebels è stato donato nel 2018 )

Entreremo in curva sud dimostrando ancora che lo spettacolo del derby siamo solo noi.

Quindi un indiscutibile schiaffo morale a chi ci ha chiamato in modo vile “poveri” soltanto perché avevamo denunciato l’approfittarsi di questa occasione

Se poi qualcuno vuole fare di meglio, sarà comunque una vittoria per tutti, perchè nelle gare di beneficenza non esistono vincitori e sconfitti.

Quindi la Curva Sud CI SARA’ per dominare sugli spalti come di consueto, e con questo in ogni caso avremo già vinto dando prova di orgoglio e di quella forza che ci contraddistingue.

A chi cerca di far passare un’interpretazione sbagliata di questo nostro ulteriore passo in AVANTI dal 9 Gennaio; ricordiamo che coerenza è innanzitutto tifare sempre la stessa squadra e non cambiarla come i calzini.

