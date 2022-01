Home

Derby, la Libertas farà beneficenza con i soldi dei Piellini

4 Gennaio 2022

Derby, la Libertas farà beneficenza con i soldi dei Piellini

La beneficenza andrà alle associazioni "Libertas Care"

IN BENEFICENZA 3 EURO DEI BIGLIETTI DEL SETTORE OSPITI

Livorno 4 gennaio 2022

In questi giorni si è parlato di caro biglietto per il derby Libertas-Pielle con tutte le polemiche del caso fino alla decisione dei tifosi Pielle di disertare la partita.

Oggi la Libertas comunica che 3 euro del biglietto intero da 15 euro andranno in beneficenza. La beneficenza in pratica però la faranno soltanto i tifosi Pielle infatti, la Libertas prevede di donare solo un tot dalla vendita dei biglietti degli ospiti e non anche dei suoi tifosi.

Se i Piellini rimarranno sulle loro decisioni e non andranno alla partita in pratica non ci sarà nessuna beneficenza

Il comunicato della Libertas

In vista della partita Maurelli Libertas Livorno 1947-UniCusano Pielle Livorno in programma il 9 gennaio al Modigliani Forum, la Libertas Livorno 1947 conferma il prezzo di 15 euro per i biglietti interi di gradinata.

La società devolverà in beneficenza alle associazioni aderenti al progetto di solidarietà ‘LIBERTAS CARES’ tre euro per ogni biglietto ‘intero’ venduto nel Settore Ospiti.

Il presidente Roberto Consigli: “La solidarietà è uno dei valori della nostra società. Il nostro progetto ‘LIBERTAS CARES’ ci permette di aiutare associazioni del territorio e amici che versano in gravi difficoltà economiche e con forte disagio sociale. Nei giorni successivi alla partita renderemo pubblici i bonifici dei proventi dei 3 euro per ogni biglietto venduto per il Settore Ospiti. Il 9 gennaio vivremo una bella giornata di pallacanestro, felici di accogliere tanti sportivi sugli spalti del Modigliani Forum”.

