Derby, la Libertas si butta via nel finale (59-61)

9 Dicembre 2022

Livorno 9 dicembre 2022

La Livorno sportiva vince. La Libertas no. 7500 presenti al Modigliani Forum per un sold out che non si registrava dal 2004. In questo modo la nostra città ha gridato al mondo che l’amore per la pallacanestro non è mai finito.

Finiscono invece in volata i sogni della LL di aggiudicarsi il derby. Gli amaranto si smarriscono alla penultima curva e cedono il passo agli avversari.

Pronti via e i padroni di casa fanno la voce grossa sospinti da un super Rubbini (15 all’intervallo lungo): 7-0 in un amen.

Lucarelli ricuce lo strappo e la Libertas prova l’allungo (14-19 al 9’). Nel secondo quarto la Pielle prova ad allungare, ma è sul finire del terzo quarto che strappa: 47-39. Qui comincia un’altra partita. Anzi ne iniziano due.

La prima è di marca amaranto: difesa asfissiante, attacchi sfruttati al meglio ed ecco il break che pare decisivo (2-17 e 49-56 al 36’).

La Libertas però a questo punto si pianta. Perde palloni sanguinosi in attacco, non capitalizza il possesso del possibile +9 e la Pielle rientra: 56-56.

Ricci mette la tripla della grande illusione, Bargnesi fallisce quella del +6. L’attimo fugge, Piazza pareggia da 3 e dopo un pasticcio offensivo la Pielle trova i liberi del sorpasso con Lo Biondo a -17” dalla sirena. C’è il tempo per pareggiarla o vincerla, ma Sipala prima e Fratto sull’extrapossesso prendono il ferro e finisce 61-59.

Pielle Livorno:

Michele Rubbini 15 (2/5, 1/3), Luca Campori 11 (3/9, 1/3), Andrea Lo biondo 11 (0/1, 3/5), Giovanni Lenti 6 (1/4, 0/0), Baye modou Diouf 6 (2/3, 0/0), Andrea Piazza 5 (0/2, 1/2), Gian paolo Almansi 5 (1/5, 1/5), Matteo Graziani 2 (1/3, 0/1), Filippo Paoli 0 (0/1, 0/2), Filippo Di sacco 0 (0/1, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0), Federico Sergio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Giovanni Lenti 7) – Assist: 11 (Andrea Piazza 3)

Libertas Livorno:

Jacopo Lucarelli 13 (3/12, 2/4), Andrea Sipala 10 (2/3, 1/4), Francesco Fratto 8 (1/4, 1/4), Andrea Saccaggi 8 (1/2, 2/3), Tommaso Fantoni 7 (1/5, 0/0), Antonello Ricci 6 (1/1, 1/4), Andrea Bargnesi 6 (2/3, 0/2), Francesco Forti 1 (0/0, 0/3), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Francesco Fratto 11) – Assist: 9 (Francesco Forti 3)

