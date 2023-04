Home

Derby, la Pielle si arrende alla Libertas

6 Aprile 2023

Livorno, 6 aprile 2023

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO, reduce dalla bella vittoria contro Pavia, cade sotto i colpi della Libertas 1947 (72-56), pagando a caro prezzo un secondo quarto disattento e privo di personalità, come sottolineato anche da coach Marco Cardani in conferenza stampa. Mani fredde per Campori e compagni, artefici fin – va detto – di una straordinaria stagione in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione, ovvero – in primis – la conquista della prossima B d’Eccellenza senza passare dalla roulette degli spareggi. Stavolta il derby se lo è preso la Libertas, all’andata fu della Pielle. Ma la corsa non è ancora finita: dietro, infatti, Piombino e Montecatini corrono come dannate. Per questo, dopo la pausa pasquale, sarà fondamentale battere Borgomanero al Pala Macchia e mettere un altro mattoncino in vista del rush finale.

Libertas 1947-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 72-56

LIBERTAS 1947: Saccaggi 5, Fratto 24, Forti 1, Ricci 4, Fantoni 6, Mancini ne, Lemmi ne, Madeo ne, Maralossou, Sipala 9, Lucarelli 23, Bargnesi. All. Andreazza.

UNICUSANO: Okiljevic ne, D’Ercole 8, Loschi 16, Lenti 15, Rubbini 8, Lo Biondo, Paoli, Cristofani ne, Dadomo ne, Campori 4, Almansi, Diouf 5. All. Cardani.

Arbitri: Guarino di Campobasso e Settepanella di Roseto degli Abruzzi

Parziali: 15-12, 23-12, 15-12, 19-20

