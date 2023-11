Home

Sport

Basket

Derby labronico, il Don Bosco affronta il Fides

Basket

1 Novembre 2023

Derby labronico, il Don Bosco affronta il Fides

Livorno 1 novembre 2023 – Derby labronico, il Don Bosco affronta il Fides

Neanche il tempo di festeggiare la bella vittoria con la Synergy Valdarno, la terza su quattro partite disputate in questo avvio di campionato, che la Toscana Food Don Bosco torna sul parquet; i ragazzi guidati da Francesco Barilla, infatti, scendono sul parquet del “PalaCosmelli” per affrontare una delle squadre più attrezzate del campionato, il Fides Livorno di Marco Pistolesi, in classifica appaiato ai rossoblu a quota sei, ancorchè avendo disputato una gara in più.

Al netto di qualche probabile assenza in casa Fides, un ostacolo di quelli da prendere con le molle, per capirlo basta dare un’occhiata al roster dei padroni di casa, davvero molto importante per la categoria.

A scorrerlo si leggono, tra gli altri, i nomi di Luca Benini, forse il miglior lungo del girone, e quello di Andrea Vignali, altro giocatore con tanti punti nelle mani, senza trascurare Capitan Massoli, 19 nella bella vittoria di Monsummano.

Per fare partita al cospetto di una compagine così attrezzata, la Toscana Food Don Bosco dovrà offrire il meglio del suo repertorio, quello, per intenderci, fatto vedere nel secondo tempo del confronto con la Synergy Valdarno, 20’ nei quali Ciano e compagni sono stati bravi a ribaltare una partita che sembrava indirizzata verso gli ospiti.

Ne è convinto anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così il match:

“Quella contro Fides sarà sicuramente una partita molto dura, al cospetto di una squadra ben attrezzata per la categoria, formata da tanti giocatori esperti che hanno militato anche in categorie superiore ma ancora anagraficamente giovani.

Una compagine costruita per entrare tra le prime quattro, che noi, con la nostra gioventù, proveremo ad infastidire, ben sapendo che siamo in un momento nel quale stiamo cercano la nostra piena identità, e queste partite possono aiutarci a trovarla ed a diventare un gruppo sempre più compatto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin