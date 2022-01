Home

Derby, le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti

14 Gennaio 2022

Derby, le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti

Livorno 14 gennaio 2022

La Maurelli Libertas Livorno 1947 nel ricordare che la partita contro la UniCusano Pielle Livorno valida per la 14.ma giornata di campionato – e precedentemente rinviata a causa della misura dell’isolamento domiciliare che era stata presa dalla Asl di Livorno a carico di numerosi giocatori amaranto – sarà recuperata giovedì 3 febbraio con inizio alle 20,30 al Modigliani Forum informa che:

i biglietti già acquistati per il match previsto per il 9 gennaio scorso restano validi per il recupero.

Tuttavia, per quanti intendessero esercitare il diritto al rimborso del biglietto acquistato on line potranno collegandosi a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi e seguendo le successive istruzioni.

Chi invece ha acquistato il tagliando direttamente nella sede della Libertas Livorno, in via Borra 35, può presentarsi negli stessi uffici della segreteria per ottenere l’annullamento del biglietto e il conseguente rimborso.

La data ultima entro cui chiedere il rimborso è il 25 gennaio.

