Derby, Libertas: "Nel giorno più delicato, la sfida più dura"

29 Aprile 2022

Derby, Libertas: “Nel giorno più delicato, la sfida più dura”

Livorno 29 aprile 2022

Dentro o fuori. Le ridottissime speranze libertassine di agganciare il treno dei playoff passano attraverso la gara più complicata: il derby con la Pielle.

Solo in caso di successo – sperando poi nelle disgrazie altrui – gli amaranto possono continuare a mantenere nel mirino la griglia post-season. Se invece dovesse andar male, l’esclusione dai playoff sarebbe matematica.

Il match si profila in salita. La Pielle scoppia di salute, mentre la Libertas è reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di Da Prato – vecchio amico di Andreazza – trova in Lenti il totem del pitturato che può fare la differenza e che dovrà essere guardato a vista da Morgillo e Onojaife. Anche la batteria di esterni biancoblu (Drocker, Iardella, Fin, ma pure Salvadori, Tempestini e Campori quando si allontana da canestro) è di alto profilo e può far male in ogni momento.

La Libertas proverà comunque con il cuore a sovvertire il pronostico di giornata. Servirà la partita perfetta per mettere granelli di sabbia nel meccanismo piellino. E soprattutto sarà fondamentale la capacità di soffrire: se alle prime difficoltà gli amaranto dovessero vacillare, il derby sarà una via crucis.

