8 Marzo 2023

Derby Libertas-Pielle, in vendita i biglietti per la partita più importante della stagione

Livorno 8 marzo 2023

E’ in arrivo il tanto atteso derby del 5 aprile tra Libertas e Pielle presso il Modigliani Forum, con inizio alle ore 20.30. Entrambe le squadre sono protagoniste del campionato e si trovano al vertice del girone A. Nel precedente incontro al PalaModì, la Pielle ha vinto 61-59 in uno stadio tutto esaurito. Ora, gli amaranto sono pronti a “vendicarsi” in quella che è la partita più importante della stagione.

La vendita dei biglietti è già iniziata dal 8 marzo presso la Concessionaria Scotti di via Enriques dalle 15.30 alle 19, mentre dal venerdì saranno disponibili anche presso la sede Libertas di via Borra (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 17 alle 20), e su Vivaticket.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, questi variano a seconda del settore:

Parterre centrale: 50 euro;

Parterre retro panchine: 40 euro;

Parterre: 30 euro;

Tribuna primo e secondo anello: intero 18 euro, under 18 10 euro, under 12 1 euro;

Tribuna terzo anello: interno 15 euro, under 18 10 euro, under 12 1 euro;

Curva nord: intero 12 euro, under 18 10 euro, under 12 1 euro.

Curva ospiti: intero 12 euro, under 18 10 euro, under 12 1 euro.

