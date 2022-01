Home

Derby Libertas-Pielle, Rebels: “Alla beneficenza ci pensiamo noi”

5 Gennaio 2022

Livorno 5 gennaio 2022

Derby Libertas-Pielle, caro biglietti e beneficenza alle associazioni aderenti alla Libertas Care fatta solo con i soldi dei Piellini

No grazie non entriamo. Sono queste le parole scritte nel comunicato sulla pagina dei Rebels Pielle Curva Sud per il derby in casa Libertas.

Il comunicato continua:

“Non vogliamo sconti, riduzioni solo per noi o versamenti a fin di bene a nostro nome. Il dibattito è più ampio. Non riguarda solo noi.

Donare una parte del biglietto di una parte degli spettatori che non ci sara’ ci sembra un eccezionale volo pindarico, che non invoglia a tornare sulle proprie decisioni.

Le malelingue alle quali non vogliamo dare credito, lo trovano un acrobatico arrampicarsi sugli specchi, per riparare il ripetersi di un clamoroso errore, nonchè frutto di un semplice calcolo di convenienza.

Alla beneficenza ci pensiamo noi”.

