Derby: Libertas preparata con la massima cura, Andreazza alle prese con l’incognita Saccaggi

7 Gennaio 2024

AKERN LIBERTAS: SCOCCA L’ORA DEL DERBYSSIMO

Livorno 7 gennaio 2024 – Derby: Libertas preparata con la massima cura, Andreazza alle prese con l’incognita Saccaggi

Il 2024 della Akern Libertas Livorno 1947 comincia con il botto: è subito superderby con la Pielle di Coach Cardani. Gran bella squadra, quella biancoblu: completa in ogni reparto e con una filosofia di basket assolutamente gradevole che si basa su corsa e fisicità.

L’argentino Chiarini – ‘El Jefecito’ – la stella di un gruppo di valore che trova in Rubbini fosforo e talento, in Pagani chili e garra. Non è possibile dimenticare capitan Campori e l’all around Lo Biondo. Laganà dà imprevedibilità e Ferraro è lo specialista nel tiro dalla lunga distanza.

Nel reparto lunghi ci sono anche le gambe di caucciù di Momo Diouf. Al Modigliani Forum andrà in scena la festa del basket livornese: palasport sold out e occhi di mezza Italia rivolti verso la nostra città.

La Akern Libertas si è preparata con la massima cura. Coach Andreazza è alle prese con l’incognita Saccaggi. Il giocatore di Carrara accusa ancora problemi al costato rimediata un mese fa a Montecatini. Potrebbe andare in panchina, ma le speranze che il giocatore sia della partita sono ridotte al lumicino

