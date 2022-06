Home

6 Giugno 2022

Livorno 6 giugno 2022 – Derubati mentre guardano la Tv. Furto da 10mila euro

Nella sera del 4 giugno, ignoti si sono introdotti in un appartamento in via Filippelli nel quartiere di Collinaia

I ladri molto probabilmente sarebbero entrati da una finestra lasciata socchiusa tra le ore 21 e le 23.

I proprietari di casa stavano guardando la televisione in salotto e non si sono accorti di niente. Quado si sono recati in camera hanno trovato l’amara sorpresa.

La camera era in disordine e mancavano gioielli ed oro per un valore di circa 10mila euro.

La coppia accortasi del furto ha chiamato il 112, gli agenti della polizia, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto furto.

