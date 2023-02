Home

Provincia

Isole

Elba

Deteneva fucili nonostante il divieto, denunciato un 72enne

Elba

11 Febbraio 2023

Deteneva fucili nonostante il divieto, denunciato un 72enne

Porto Azzurro (isola d’Elba, Livorno) 11 febbraio 2023

Nell’ambito dei servizi di controllo alle armi, i Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno deferito alla Procura della Repubblica di Livorno un 72 enne di origini fiorentine, da anni residente all’Elba e con precedenti di polizia, perché ritenuto gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi.

Pur essendo destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Livorno; i militari, a seguito di alcuni accertamenti, hanno raccolto elementi in relazione alla possibile detenzione illegalmente di armi all’interno della sua abitazione.

Sulla scorta di tali accertamenti, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di rinvenire tre fucili da caccia ed una carabina ad aria compressa in possesso dell’uomo il quale, in violazione del divieto e di altre norme circa la corretta detenzione e le comunicazioni obbligatorie all’autorità di pubblica sicurezza, le aveva prelevate dall’abitazione di residenza dei genitori venuti a mancare da mesi, trasportandole presso casa propria a Porto Azzurro, contravvenendo sia all’obbligo di essere in possesso del porto d’armi per tale spostamento sia a quello di formalizzare la prevista comunicazione all’Autorità.

L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria labronica del reato di detenzione abusiva e porto abusivo di armi; i fucili rinvenuti sono sotto sequestro.

I controlli proseguiranno per vigilare sulla corretta tenuta delle armi. L’occasione è propizia per ribadire l’importanza sulla corretta tenuta delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie in caso di spostamento, anche tra abitazioni riconducibili alla stessa persona. I detentori di armi che spostino armi devono comunque rispettare le normative relative al porto di quest’ultime

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin