Detenuto psichiatrico ricoverato manda al pronto soccorso guardia penitenziaria. L’intervento del Co.P.S

29 Febbraio 2024

Livorno 29 febbraio 2024 – Detenuto psichiatrico ricoverato manda al pronto soccorso guardia penitenziaria. L’intervento del Co.P.S

Mastrulli, segretario nazionale Co.P.S:

“Sospetta lesione al setto nasale – Rispondendo alla Consigliera Regionale del movimento politico 5 stelle; ci risponda Consigliera, anche questa aggressione ennesima ce la siamo meritata.

Paghiamo le colpe di una politica devastante nei penitenziari , della gestione e cura di reclusi psichiatrici nelle carceri che non ci appartiene, paghiamo il nostro duro lavoro con il sangue dei propri poliziotti. Appena da poco accaduto,un detenuto da ieri trasferito dal carcere per ricovero coatto TSO disposto dal Sindaco della Città di Livorno e collocato presso il 10 Padiglione dei psichiatrici situato all’interno dell’Ospedale Civile di LIVORNO, a fine turno della scorta di questa mattina, verso le 15,45 (il turno terminava alle 16,00),presenti due ex Sottufficiali, un Sovrintendente e un vice Sovrintendente nel reparto,senza alcun motivo di scatto si sarebbe scagliato contro il Sovrintendente P. P. più vicino a lui come distanza, sferrando un pugno con violenza sul viso del Poliziotto e creando generosa fuoriuscita di sangue dal naso.

Immediatamente e nonostante l’aggressione i due Poliziotti sono riusciti a contenere il detenuto aggressore al fine di non mettere ulteriore disagio nel reparto.

Il Sovrintendente poi soccorso, è ancora in attesa di essere visitato al pronto Soccorso dello stesso Ospedale dove prestava servizio ma le indicazioni che ci giungono sembrano palese dalla inaudita ferocia e violenza compromesso il setto nasale del Sovrintendente.

A Livorno prima in Carcere oggi in Ospedale, questo è il secondo caso di aggressione per futili motivi contro i Tutori dell’Ordine e della Sicurezza da parte dei reclusi nel giro di pochi giorni l’uno dall’altro (ndr); i feriti nelle carceri aumentano a dismisura mentre a Roma DAP e Via Arenula nulla si profila a favore della sicurezza della POLIZIA PENITENZIARIA”. Mastrulli continua e rincara la dose: “ Siamo Poliziotti, non carne da macello per galeotti” le cifre sono allarmanti degli Agenti feriti giornalmente nelle carceri abbiamo superato le 7000 aggressioni .

La Polizia Penitenziaria paga lo scotto di un diffuso malessere, quest’anno Gennaio e Febbraio , allarmante le notizie di (2) due poliziotti suicidi dall’inizio in un numero esorbitante negli ultimi 20 anni di 170 suicidi nella Polizia Penitenziaria senza minimamente voler collegare il fatto di oggi con i suicidi ma la vita dell’Agente penitenziario è diventata triste,penosa, fatta di sangue come oggi. Solo pochi giorni fa ,avevamo segnalato e denunciato, analoga aggressione contro altro poliziotto penitenziario a Livorno ancora in convalescenza per le ferite riportate”.

