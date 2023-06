Home

Campiglia

22 Giugno 2023

Livorno 22 giugno 2023 – Detenzione abusiva e omessa custodia di armi, scatta la denuncia per un 27enne

Nell’ambito dei servizi tesi ad intensificare i controlli sul rispetto della normativa in materia di armi e munizioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Livorno, un 27enne per violazione delle norme sulla corretta detenzione delle armi e sulle relative comunicazioni obbligatorie all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

I Carabinieri, nel procedere ai predetti controlli, hanno accertato che l’uomo risultava detenere due fucili da caccia, regolarmente denunciati, in un domicilio diverso da quello indicato in denuncia. Tra l’altro, aveva omesso di custodirli con le prescritte cautele, poiché riposti semplicemente dietro l’armadio di una camera e quindi facilmente accessibili a chiunque.

Le armi sono state sequestrate e l’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria labronica del reato di detenzione abusiva di armi e omessa custodia.

I controlli proseguiranno per vigilare sulla corretta tenuta delle armi. L’occasione è propizia per ribadire l’importanza che riveste la corretta tenuta delle armi compreso il tempestivo adempimento dei conseguenti obblighi di comunicazione, in particolare nei casi di spostamento, acquisto e vendita riconducibili alla stessa persona.

