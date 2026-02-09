Home

9 Febbraio 2026

Deterioramento pista Campo Martelli, BL da 9 mesi attendiamo una risposta

Livorno 9 febbraio 2026

Campo Scuola Martelli, pista da 800mila euro già deteriorata: Buongiorno Livorno chiede risposte

Una pista rifatta da meno di un anno e già segnata da avvallamenti, sbollature e strappi. È quanto denuncia Buongiorno Livorno in merito ai lavori eseguiti al Campo Scuola “R. Martelli”.

Nel giugno 2023 sono iniziati gli interventi di sostituzione integrale della pavimentazione della pista di atletica leggera, delle zone di lancio e delle aree accessorie. I lavori si sono conclusi a febbraio 2024, per un importo complessivo di quasi 800.000 euro.

Secondo quanto riportato dal gruppo civico, “già dopo poche settimane si registrano i primi problemi al nuovo rivestimento” e oggi la pista si presenta con evidenti criticità: “avvallamenti, sbollature, strappi”.

La questione è arrivata anche in Commissione consiliare. A maggio 2025 l’assessore Mirabelli ha rilevato la necessità di effettuare approfondimenti tecnici per verificare le cause del rapido deterioramento del manto, sia per individuare le misure da adottare, sia per definire eventuali responsabilità da parte della ditta affidataria del servizio.

Tali verifiche, sempre secondo quanto emerso in Commissione, avrebbero dovuto concludersi entro un mese, quindi entro giugno 2025. Da allora, però, Buongiorno Livorno sostiene di non aver ricevuto ulteriori aggiornamenti.

“Oggi, a nove mesi dalla Commissione, chiediamo di avere con urgenza delle risposte tramite una nuova interpellanza”, afferma il gruppo, che sollecita chiarimenti sulle condizioni dell’impianto e sull’esito degli approfondimenti annunciati.

Al centro della vicenda restano due questioni: lo stato attuale di una struttura sportiva importante per la città e la gestione di un intervento costato quasi 800mila euro di risorse pubbliche.