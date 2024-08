Home

Provincia

Detiene una carabina non dichiarata in casa, denunciato

Provincia

5 Agosto 2024

Detiene una carabina non dichiarata in casa, denunciato

Sassetta (Livorno) 5 agosto 2024 – Detiene una carabina non dichiarata in casa, denunciato

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, i carabinieri della Stazione di Sassetta hanno denunciato in stato di libertà un 35enne per violazione delle norme sulla corretta detenzione delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie all’autorità di pubblica sicurezza.

I militari hanno effettuato il controllo all’uomo nel contesto delle periodiche verifiche poiché detentore di armi ed hanno riscontrato che l’uomo risultava avere in casa una carabina ad aria compressa che non è risultata denunciata come da obbligo di legge.

Carabina sotto sequestro e, denuncia all’ A.G. livornese per detenzione abusiva di armi

L’occasione è propizia per ribadire l’importanza sulla corretta tenuta delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie in caso di spostamento, acquisto e vendita delle stesse.