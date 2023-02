Home

21 Febbraio 2023

Devastata la sede del Canoa Club Livorno, la società: “Aiutateci”, parte il crowdfunding

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 21 febbraio 2023

La scorsa notte si è verificato l’ennesimo atto vandalico e furto presso la sede a Stagno del Canoa Club Livorno

I ladri-vandali hanno distrutto bagni e mobili, mentre erano alla ricerca di qualche cosa da rubare e forse perchè non hanno trovato niente si sono accaniti nel rompere i vetri delle finestre

La società commenta così l’accaduto:

“Mentre cerchiamo di costruire qualcosa di bello e unico per rilanciare Stagno qualcuno si dedica alla più stupida delle azioni: distruggere”.

Poi la società fa un appello a tutti chiedendo un aiuto:

“E voi cosa volete per Stagno e per Livorno in generale? Questo?

Non credo. Se NON è questo quello che volete, 𝘼𝙄𝙐𝙏𝘼𝙏𝙀𝘾𝙄. Stiamo gareggiando in una competizione che da soli non possiamo vincere.

Unitevi a noi! 𝙁𝘼𝙏𝙀 𝙎𝙀𝙉𝙏𝙄𝙍𝙀 𝙇𝘼 𝙑𝙊𝙎𝙏𝙍𝘼 𝙑𝙊𝘾𝙀 ed unitevi a noi!

Come? Partecipate alla campagna di crowdfunding.

Basta poco, anche solo 1 Euro per dire BASTA”

“Oggi siamo arrabbiati, ma da domani si riparte più determinati di prima”. Concludono dal Canoa Club Livorno

