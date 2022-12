Home

Di Liberti (FI): “No ai botti, divertitevi rispettando gli altri e i nostri amici animali”

30 Dicembre 2022

Livorno 30 dicembre 2022

“Sono ormai moltissimi i Comuni italiani che emettono specifiche ordinanze per vietare, in misure diverse, l’utilizzo di petardi durante il periodo dei festeggiamenti per il Capodanno a testimonianza della sempre crescente sensibilità verso i bambini e gli animali, che rischiano di rimanere feriti o di perdere la vita.

Parlo di vita perché sia gli animali selvatici che quelli domestici corrono il forte rischio di morire letteralmente di paura: animali anziani colti da infarto, selvatici che vagando disorientati possono colpire con forza contro alberi, muri o cavi elettrici, cani e gatti di casa che colti dal terrore fuggono e si perdono finendo spesso investiti dalle auto, anche con il rischio incolumità per i conducenti.

Gli animali hanno una accentuata percezione dei rumori, nei cani ad esempio il senso dell’udito è notevolmente superiore a quello umano. Oltre a sentire vibrazioni comprese tra 20 mila e 40 mila Hz (l’uomo non sente quelle che superano i 20 mila) sentono ad un volume doppio del nostro.

Una componente dei fuochi per noi marginale, quella olfattiva, è rilevante per i cani che sono in grado di sentire odori ad una concentrazione un milione di volte inferiore a quella percepita dall’uomo e ad una distanza per noi inimmaginabile. E’ quindi facile intuire quale sia lo stato di ansia e terrore che anticipa e accompagna lo scoppio simultaneo di migliaia di petardi, mortaretti e fuochi artificiali.

Divertirsi si può, ma in sicurezza, rispettando gli altri che stanno intorno a noi e senza interferire sulla libertà e vita altrui.

In qualità di responsabile di Forza Italia del dipartimento tutela e benessere animali per la provincia di Livorno sottolineo l’importanza dei controlli reali, tramite monitoraggio delle strade e rispondendo alle segnalazioni dei cittadini in difficoltà.

Il mio appello è rivolto soprattutto alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi.

L’inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia”.

Gianluca Di Liberti

Consigliere comunale Livorno e responsabile dipartimento tutela e benessere animali – Forza Italia

