Home

Cronaca

Aree pubbliche

Di tutto e di più nelle fontane di Mostri Marini in piazza Colonnella, il Comune interviene

Aree pubbliche

29 Settembre 2023

Di tutto e di più nelle fontane di Mostri Marini in piazza Colonnella, il Comune interviene

Scarichi otturati alle fontane di Mostri Marini in piazza Colonnella, un nuovo intervento

Oggetti di ogni tipo rinvenuti durante la manutenzione

Livorno, 23 settembre 2023 – Di tutto e di più nelle fontane di Mostri Marini in piazza Colonnella, il Comune interviene

Inizierà la prossima settimana un nuovo intervento di manutenzione ad una delle fontane dei Mostri Marini in piazza Colonnella in quanto l’acqua non defluisce dagli scarichi perchè intasati da oggetti e peli di cane.

Dall’inaugurazione delle fontane, restaurate e restituite alla città nel mese di luglio, i tecnici del Comune sono dovuti intervenire più volte a causa dell’intasamento degli scarichi di fondo. Ieri, in seguito all’ennesimo intasamento, sono stati applicati dei filtri a protezione dell’impianto per trattenere eventuali oggetti estranei.

Oltre agli elementi che naturalmente possono cadere all’interno delle vasche come piume, foglie e polvere sono stati rinvenuti: olive e noccioli, fazzolettini, accendini, palette del gelato, palline di gomma, coriandoli, monete e peli di cane.

La prossima settimana è previsto lo smontaggio di uno scalino della fontana lato sud in quanto vi è una perdita presumibilmente dallo scarico.

Nonostante le raccomandazioni del sindaco Luca Salvetti che all’inaugurazione

chiese ai cittadini di rispettare il lavoro fatto e di avere cura delle fontane, la negligenza di qualcuno ha provocato, in varie occasioni, l’intasamento delle fontane.

“E’ necessario, dunque, un maggior riguardo da parte dei cittadini al bene pubblico – afferma il Sindaco – che è di tutti e proprio per questo ha bisogno di una particolare attenzione, in prospettiva anche della riqualificazione di via Grande”.

Ricordiamo che l’acqua delle fontane dei Mostri Marini non è potabile, come si legge sul cartello applicato alla vasca, in quanto l’impianto è a ricircolo ed è dotato di dosatore di cloro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin