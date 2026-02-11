Home

11 Febbraio 2026

Livorno 11 febbraio 2026 DIA Investigazioni e Sicurezza cresce e punta sull’Italia: Luca Malacarne tra i nuovi soci

È stata presentata ieri all’Hotel Palazzo di Livorno la nuova fase di sviluppo della società di investigazioni e sicurezza D.I.A di Marco Giordano., realtà che amplia la propria struttura operativa e rafforza la presenza su tutto il territorio nazionale.

La società, che aveva sede a Roma, ha trasferito il proprio quartier generale a Grosseto e annuncia l’ingresso di nuovi soci: tra questi spicca Luca Malacarne, livornese conosciuto in città come “Luca Sicurezza”, professionista stimato per la gestione della sicurezza in manifestazioni pubbliche, eventi sportivi e locali di intrattenimento. “Luca Sicurezza” dal ruolo di direttore nella vecchia società di Marco Giordano è subentrato come socio nella nuova D.I.A che vede sempre la figura di Marco Giordano come socio fondatore. Insieme a Luca entrano in società anche Monia e Pino, figure di esperienza nel settore.

La nuova organizzazione si articola su base territoriale: Luca rappresenterà la Toscana, Monia con base a Padova seguirà il Centro-Nord, mentre Pino, con sede a Bari, sarà punto di riferimento per il Centro-Sud. Una distribuzione strategica che consente alla D.I.A. di operare in maniera capillare lungo tutta la penisola.

«Ognuno di noi – spiega Luca Malacarne – può contare su collaboratori in tutta Italia, in diversi ambiti: dalla formazione alle investigazioni, fino alle docenze universitarie. Organizziamo corsi di cybersecurity e security management, perché oggi la sicurezza non è solo presenza fisica, ma competenza e preparazione».

La società si occuperà di sicurezza per eventi musicali, storici, sportivi, spettacoli e grandi manifestazioni di intrattenimento, avvalendosi di professionisti selezionati e coordinati da un security manager dedicato per ogni area geografica e per ogni singolo evento.

Tra gli appuntamenti già in calendario figurano eventi di primo piano come una partita della Nazionale italiana di basket contro l’Inghilterra, il Palio di Siena, il format televisivo Battiti Live e Comics Italia. Manifestazioni che richiedono numeri importanti: solo per il Palio possono essere impiegati tra gli 80 e i 100 operatori, mentre ogni tappa di Battiti Live necessita di circa un centinaio di addetti.

Nonostante l’espansione nazionale, Luca assicura che il legame con il territorio labronico resterà saldo: «La presenza a Livorno non sarà interrotta. Continueremo a garantire la sicurezza per eventi sportivi come le partite della Libertas e nei locali storici come Calafuria».

L’ampliamento della società porta con sé anche nuove opportunità occupazionali. Attualmente, tra dipendenti e contratti a chiamata, sul territorio si contano oltre 200 persone coinvolte. L’obiettivo è incrementare l’organico tra il 60 e l’80 per cento, per far fronte alle richieste crescenti e ai grandi eventi in programma.

Una crescita che punta su professionalità, formazione e radicamento territoriale, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nazionale nel settore della security e della safety.

