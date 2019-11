Diabete: “Forse non sai che……”, domani incontro di sensibilizzazione all’istituto Nautico

Cronaca

12 novembre 2019

“Forse non sai che……”, domani all’istituto superiore Nautico l’incontro di sensibilizzazione e prevenzione del diabete

LIVORNO, 12 novembre 2019 – Proseguono gli appuntamenti organizzati in occasione della decima edizione della campagna “Forse non sai che…” per la prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica del diabete. Domani, mercoledì 13 novembre, sarà una giornata dedicata alla formazione dei ragazzi. A partire dalle 11 all’istituto superiore Nautico “A. Cappellini” gli studenti delle quinte classi assisteranno alla proiezione del cortometraggio “Settembre, il film del Meyer che da voce ai ragazzi con diabete” ed avranno modo di commentare quanto visto e porre domande sull’argomento a Eleonora Dati (Azienda Usl Toscana nord ovest) che gestisce l’ambulatorio di diabetologia pediatrica di Livorno e Francesco Profili (Agenzia Regionale della Sanità) che si occupa di studi epidemiologici.

Il diabete è una patologia emergente che colpisce indistintamente e spesso senza sintomi anziani, ma anche persone giovani e addirittura bambini. Per ovviare a questa diffusione è fondamentale intraprendere una lotta a tutto campo sul versante della prevenzione e della cura. Per questo fino al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì le farmacie comunali e private saranno a disposizione per valutare il “rischio diabete” con misurazione della glicemia e controllo della pressione arteriosa.

Forse non sai che ….é patrocinata dal Comune di Livorno, e promossa della UOC Diabetologia della Azienda USL Toscana nord ovest diretta da Graziano Di Cianni, con la collaborazione delle associazioni di pazienti Agdal e Agd, dell’Ufficio Scolastico Provinciale , Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti, Federfarma, FarmaLi , dai Club di servizio Lions, Rotary e Leo, dai Media Partners Telegranducato TV, Il Tirreno, La Nazione e il contributo organizzativo dell’associazione Cerchio Blu presediuta da Paolo Mori Ubaldini.