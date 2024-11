“Diabete: liberi di vincerlo, Alleniamoci a farlo”, a Livorno l’incontro dedicato al personale scolastico

Home

25 Novembre 2024

Livorno 25 novembre 2024

Si terrà domani, martedì 26 novembre alle 15.30 all’auditorium Pamela Ognissanti (Via Gobetti) di Livorno la giornata di formazione dal titolo “Diabete: liberi di vincerlo, Alleniamoci a farlo” dedicata a tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado della provincia di Livorno per assicurare la migliore accoglienza, inclusione e sicurezza nelle scuole per l’alunno con diabete.

L’evento rientra nelle iniziative della campagna di sensibilizzazione “Forse non sai che…” organizzata grazie al reparto di Diabetologia dell’ospedale guidato dal primario Graziano Di Cianni, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, dal reparto di Neonatologia e Pediatria diretto da Roberto Danieli e dalla collaborazione della Società Volontaria di Soccorso (Svs).

All’incontro parteciperanno, oltre al Team Diabetologico in Età Evolutiva composto dai pediatri Roberto Danieli ed Eleonora Dati, Beatrice Cauteruccio (psicologa), Alice Barale (dietista), anche Cristina Grieco dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Francesco Cantini (Direttore SVS Livorno), il Consigliere SVS Gabriele Capozzi e Paolo Mori Ubaldini, Presidente di Cerchio Blu – Gruppo di Studio Diabete, Scuola, Sport e Prevenzione.

“L’inserimento scolastico di un bambino affetto da diabete – spiega Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia aziendale e primario del reparto livornese – pone spesso criticità avvertite dai genitori e dai bambini stessi per le necessità che il controllo della malattia comporta in ambito scolastico, ma anche dalle preoccupazioni espresse dal personale scolastico.

Fondamentale perciò è garantire al minore con diabete, generalmente di tipo 1, una vita scolastica, sportiva, relazionale e sociale equiparabile ai propri coetanei, con l’obiettivo che il suo inserimento nelle scuole del nostro territorio possa avvenire in modo sicuro, senza creare allarmismi o preoccupazioni tra gli operatori e nella famiglia, favorendo la migliore integrazione del bambino e il suo adattamento in ambito scolastico”.

In foto il Professor Di Cianni

