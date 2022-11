Home

Diabete, torna la campagna di sensibilizzazione "Forse non sai che". Tutti gli eventi dal 12 al 25 novembre

7 Novembre 2022

Diabete, torna la campagna di sensibilizzazione “Forse non sai che”. Tutti gli eventi dal 12 al 25 novembre

Livorno 7 novembre 2022

Torna “Forse non sai che”, campagna di sensibilizzazione sul diabete, a cura dell’Azienda Asl Nord Ovest

Tante le iniziative intorno al 14 novembre, Giornata Mondiale del Diabete (GMD), istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF), sostenuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS).

Per tornare alla data del 14 novembre, questa fu scelta per ricordare la data di nascita di Frederick Banting che, insieme a Charles Best, sotto la supervisione di John JR Macleod e con la collaborazione di James B. Collip, ebbe l’idea che portò nel 1921 alla scoperta dell’insulina.

WDD è la più grande campagna di sensibilizzazione sul Diabete al mondo che raggiunge un pubblico globale di oltre un miliardo di persone in più di 160 paesi..

La campagna richiama l’attenzione su questioni di fondamentale importanza per il mondo del diabete al fine di mantenerlo saldamente sotto i riflettori pubblici e politici.

463 milioni di adulti (1 su 11) convivevano con il diabete nel 2020. Si prevede che il numero di persone affette da diabete aumenterà a 578 milioni entro il 2030. Un adulto su tre con diabete rimane non diagnosticato (232.000 milioni). La maggior parte ha il diabete di Tipo 2.

Solo nel 2020 il diabete ha causato 4,2 milioni di morti con un aumento tra il 2000 e 2020 del 70% diventando così la settima causa di morte. Sono solo pochi dati statistici sul diabete e i suoi numeri parlano per sé.

Interesse di tutti noi è reagire e condividere l’importanza della salute e prevenzione della malattia e delle patologie ad essa connesse.

Il programma

12 novembre

ore 09.30 – Parco del Levante Atrio Centrale Farmacia del Levante

Giornata di screening rivolta a tutta la popolazione.

Punto informativo, in collaborazione con operatori U.O. Diabetologia Asl NordOvest in collaborazione, con le Associazioni Pazienti Diabetici, LIONS, per controlli gratuiti di glicemia e pressione arteriosa e valutazione rischio paradontopatie e compilazione del questionario di valutazione del rischio.

Sarà possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni e ricevere suggerimenti e materiale informativo sulla prevenzione e la corretta gestione della malattia.

13 novembre

ore 9.30 – 12.00 Camminata turistica “In blu” per le Vie della Venezia con partenza dal Museo di Città – Piazza del Luogo Pio in collaborazione U.O. Medicina dello Sport – Livorno e l’Ass. “Gruppi in Cammino”, la “Camminata IN BLU” con partenza dal Museo di Città-Piazza del Luogo Pio.

Con il contributo di alcuni allievi dell’IIS Vespucci-Colombo-Percorso di Studio Economia/Turismo che illustreranno il valore storico, artistico, architettonico, culturale di questo quartiere che appartiene alla storia della città di Livorno.

14 novembre

TUTTO IL MONDO IN BLU

ILLUMINAZIONE DI BLU (ore 17.30 – 24.00)

MUNICIPIO DI LIVORNO

DUOMO DI LIVORNO

GAZEBO Terrazza Mascagni

CUPOLA SANTA GIULIA Spedali Riuniti Livorno

Il “World Diabetes Day Blue Monument Challenge” è l’iniziativa che con lo scopo di accendere i riflettori sulla malattia in occasione della Giornata mondiale del diabete 2021, vedrà l’illuminazione in 160 Paesi di tutto il mondo di molti monumenti con una luce blu, colore simbolo dell’evento.

La Giornata mondiale del diabete è rappresentata dal cerchio blu, il simbolo mondiale del diabete.

Ore 18.00 Gazebo Terrazza Mascagni – Lancio simbolico in cielo di palloncini blu da parte soci AGD Livorno Onlus ( messi a disposizione dalla Farmacia San Jacopo)

19 novembre

19 novembre ore 15.00 – Piazza Goldoni

Distribuzione materiale informativo sul Diabete tipo 1 e Diabete tipo 2

Le Associazione A.D.A.L. – O.d.V.. Ass.ne Diabetici dell’Area Livornese, AGD Livorno APS , Lions Porto Mediceo, Lions Livorno Host interagiranno con la popolazione allo scopo di sensibilizzarla sulle patologie e la prevenzione del diabete attraverso consegna di materiale informativo inerenti a strumenti di autocontrollo, prevenzione e corretta alimentazione.

FLASH SHOW: “COMBATTIAMO IL DIABETE” (ore 16.00)

Organizzato dagli insegnanti e allievi del Centro Studi AreaDanza Livorno, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del grande pubblico sull’importanza dell’esercizio fisico e di una corretta alimentazione, saranno eseguite, nella zona antistante al Teatro Goldoni, performances di danza hip hop sul tema “COMBATTIAMO IL DIABETE”

Alle ore 16.30 verrà illuminata di blu la facciata dello storico Teatro Goldoni.

19 novembre ore 20.00 – Parco del Mulino

FORSE NON SAI CHE…. A sostegno del Parco del Mulino Organizzata dai Lions Club della città di Livorno, nell’ambito della campagna annuale per la lotta al diabete, riunione conviviale il cui incasso sarà destinato alla Cooperativa Sociale “Parco del Mulino”.

23 novembre

ore 09.30 – 12.30 – BARACCHINA 20 Piazza Garibaldi

In collaborazione con l’Associazione “Comitato Pontino San Marco”, Associazioni Pazienti Diabetici, sarà allestito presso la Baracchina 20 un presidio diabetologico con medici, infermieri della U.O.C. Diabetologia Spedali Riuniti Livorno che eseguiranno controlli gratuiti della glicemia e pressione arteriosa.

Sarà distribuito materiale informativo allo scopo di sensibilizzare sulle patologie e la prevenzione del diabete, attraverso strumenti di autocontrollo e corretta alimentazione.

25 novembre ore

15.30 – Cisternino di Città

Incontro per i docenti delle scuole secondarie e scuole superiori Sala Convegni Cisternino di Città.

“L’alunno con diabete – come tutti gli altri – è diverso da tutti gli altri”

In collaborazione Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – A.G.D Livorno APS – SVS Società Volontaria di Soccorso.

Incontro con gli insegnanti livornesi sulle poche e chiare attenzioni per l’accoglienza, inclusione e la sicurezza dell’alunno con diabete.

Partecipano all’incontro il Team Diabetologico dell’U.O. Pediatria Spedali Riuniti Livorno, la Dott.ssa Eleonora Dati Pediatra – Diabetologa, la Dott.ssa Beatrice Cauteruccio – psicologa e la Dr.ssa Tiziana Rapisarda – Ufficio Scolastico Provinciale.

SCREENING GRATUITO

In collaborazione Ordine dei Farmacisti, Farmacie Comunali e FederFarma Livorno e provincia nei giorni martedì, mercoledì e giovedì , dal 7 al 30 novembre 2022 presso le Farmacie Comunali e Farmacie

Private i cittadini avranno la possibilità di controllare gratuitamente la pressione arteriosa, di effettuare una misurazione della glicemia e ottenere informazioni sulla prevenzione del diabete.

