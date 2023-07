Home

Diabetologia, Adal regala 800 diari del diabete

26 Luglio 2023

LIVORNO, 26 luglio 2023 – L’Associazione Diabetici dell’Area Livornese (Adal) ha donato al reparto di Diabetologia di Livorno, diretto dal primario Graziano Di Cianni, 800 copie del libretto “Diario del diabete” per la gestione giornaliera delle terapie per un importo di oltre 1.100 euro.

“Il nostro reparto – spiega il direttore Graziano Di Cianni – ha in carico circa 12mila pazienti molti dei quali sono anziani e trovano difficoltà ad utilizzare tecniche più moderne di registrazione, magari attraverso app o simili, dei valori. Per questo desidero ringraziare ancora una volta l’Associazione e in particolare il suo presidente Antonio Benigni che non perde mai occasione per fornire il sostegno più adatto ai nostri assistiti”.

“La donazione di oggi – conferma il presidente Adal Antonio Benigni – è sicuramente diversa da quelle recentemente fatte di dotazioni specialistiche come una bilancia impedenziometrica o un doppler vascolare, ma non per questo meno importante. Uno strumento come questo stampato può davvero semplificare la vita dei pazienti diabetici più fragili permettendogli di affrontare con più serenità la gestione della malattia. Questi risultati sono possibili grazie alla generosità di soci e non solo, ma anche alle indicazioni ricevute per sulle necessità emergenti del reparto”.

Nella foto il primario Graziano Di Cianni e il presidente ADAL-OdV Antonio Benigni.

