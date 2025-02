Home

Cronaca

Diabetologia, i saluti del primario Di Cianni per l’avvicendamento alla carica di presidente dell’Associazione Diabetici

Cronaca

7 Febbraio 2025

Diabetologia, i saluti del primario Di Cianni per l’avvicendamento alla carica di presidente dell’Associazione Diabetici

Livorno 7 febbraio 2025 Diabetologia, i saluti del primario Di Cianni per l’avvicendamento alla carica di presidente dell’Associazione Diabetici

Il Primario di Diabetologia, Graziano Di Cianni, desidera esprimere un sincero ringraziamento al Presidente uscente dell’Associazione Diabetici, Antonio Benigni, per l’impegno e la dedizione dimostrati nei suoi 47 anni di servizio. Grazie al suo lavoro instancabile, l’Associazione ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i pazienti diabetici, promuovendo attività di sensibilizzazione, supporto e prevenzione.

“Antonio Benigni ha fatto la storia dell’associazionismo a livello regionale e nazionale – dice Graziano Di Cianni – dedicando la sua vita alla tutela dei diritti delle persone con diabete e alla promozione della prevenzione. La sua attività ha avuto un impatto significativo sulla creazione di una rete di supporto che ha migliorato sensibilmente la qualità di vita di molti pazienti. In perfetta sintonia con me e con l’intera struttura sanitaria, Benigni ha contribuito a creare un modello di collaborazione virtuosa tra professionisti della salute e associazionismo, ponendo sempre al centro le esigenze dei pazienti. Il suo instancabile lavoro ha permesso di portare avanti numerose iniziative di educazione, formazione e prevenzione penso ad esempio all’esperienza pionieristica nella della campagna “Forse non sai che” consolidando così l’Associazione come una realtà solida e imprescindibile. La presenza costante di Antonio Benigni è stata un prezioso stimolo per la crescita del nostro reparto, dell’associazione e per il miglioramento della qualità della vita delle persone con diabete. La sua dedizione e passione hanno fatto la differenza e gliene siamo profondamente grati. Allo stesso tempo desidero rivolgere un caloroso benvenuto a Paolo Mori Ubaldini, augurandogli un proficuo lavoro alla guida dell’associazione. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e determinazione, proseguirà nel solco dell’ottimo lavoro svolto finora, continuando a garantire sostegno ai pazienti e a promuovere iniziative di educazione e prevenzione”.

L’Unità Operativa di Diabetologia rinnova il proprio impegno a collaborare attivamente con l’Associazione per migliorare la qualità delle cure e offrire un supporto sempre più efficace ai pazienti e alle loro famiglie.

Diabetologia, i saluti del primario Di Cianni per l’avvicendamento alla carica di presidente dell’Associazione Diabetici