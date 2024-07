Home

Dialisi in vacanza, la Toscana estende il servizio su tutto il territorio – tutti i riferimenti

29 Luglio 2024

Livorno 29 luglio 2024 – Dialisi in vacanza, la Toscana estende il servizio su tutto il territorio – tutti i riferimenti

Il servizio di dialisi in vacanza proseguirà per tutto il mese di settembre: un’esigenza che nasce dal prolungarsi della stagione turistica. In alcune realtà era già così. Ora l’estensione sarà garantita ovunque in tutte le Asl della Toscana.

La Regione anche quest’anno aveva messo a disposizione 160mila euro per garantire il servizio; un’iniziativa storica, promossa da una ventina di anni e pensata per venire in aiuto delle persone in dialisi che diversamente sarebbero in difficoltà a programmare un periodo distante dalla propria abitazione.

L’opportunità non si rivolge solo ai cittadini toscani: è estesa a chiunque, italiano o straniero, scelga la Toscana per un periodi di vacanza.

Nel 2023 sono state circa cinquecento le persone che hanno usufruito del progetto, per un totale di 3500 trattamenti, ed anche quest’anno la risposta è stata massiccia.

Solo sul territorio dell’ Azienda USL Toscana nord ovest l’anno scorso il progetto “Dialisi in vacanza” ha erogato 1.500 trattamenti complessivi per 183 pazienti, 43 provenienti dalla Toscana, 114 da altre regioni italiane, 23 da paesi esteri comunitari e 3 da paesi esteri extracomunitari.

La possibilità di usufruire del servizio dialisi in una zona turistica ha un impatto positivo in termini di miglioramento di qualità della vita e di accettazione della malattia da parte del paziente dializzato che, pur alle prese con una patologia cronica, non deve rinunciare ai suoi periodi di ferie, anche lunghi, e trova nel servizio sanitario della Toscana una risposta efficace e tempestiva ai propri bisogni di salute.

Chi volesse usufruire del servizio può mettersi in contatto con le strutture di interesse. I riferimenti telefonici e le email dei centri dialisi che aderiscono al progetto sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana. it/-/dialisi-in-vacanza-1.

Per l’Azienda USL Toscana nord ovest questi i riferimenti.

OSPEDALE APUANE

tel. 0585/498233-25; nefrologia. massa@usltoscananordovest. toscana.it.

OSPEDALE DELLA LUNIGIANA PONTREMOLI

tel. 0187/462342; dialisi. pontremoli@ usltoscananordovest.toscana.it .

OSPEDALE SAN LUCA LUCCA

tel. 0583/970253; dialisi.lucca@ uslnordovest.toscana.it.

OSPEDALE DI BARGA

tel. 0583/729250; dialisi.barga@ uslnordovest.toscana.it.

OSPEDALE DI LIVORNO

tel. 0586/223208; cristina1.bini@uslnordovest. toscana.it.

OSPEDALE DI CECINA

tel. 0586/614383; dialisi.cecina@uslnordovest. toscana.it

OSPEDALE DI PIOMBINO

tel. 0565/67283; nefrologia. piombino@uslnordovest.toscana. it.

OSPEDALE DI PORTOFERRAIO

tel. 0565/926744; paola.galeazzi@ uslnordovest.toscana.it.

OSPEDALE DI PONTEDERA

tel. 0587/273024; dialisipontedera@ uslnordovest.toscana.it.

OSPEDALE DI VOLTERRA

tel. 0588/91782; silvia.cercignani@ uslnordovest.toscana.it oppure

niccoletta.bianchi@ uslnordovest.toscana.it.

