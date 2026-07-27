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Cronaca

Diamo un calcio al razzismo, al via l’iniziativa di calcetto presso l’Arena Astra

Cronaca

27 Luglio 2026

Diamo un calcio al razzismo, al via l’iniziativa di calcetto presso l’Arena Astra

Livorno, 26 luglio 2026

“Diamo un calcio al razzismo”: questo il titolo dell’iniziativa in programma martedì 28 luglio dalle 19 alle 21 presso l’Arena Astra di Livorno, in piazza Luigi Orlando 39. Un torneo di calcetto popolare per combattere il razzismo e tutte le discriminazioni in generale, e per ribadire l’importanza dell’Arena Astra come spazio sociale culturale e aggregativo figlio della storia della città.

L’iniziativa è organizzata da Cgil, Africa Academy, Arci, Associazione culturale Livorno Palestina e circolo Arena Astra.

Sul campo di calcetto si sfideranno le squadre rappresentative di Cgil, Arci, Africa Academy e circolo Arena Astra. Spazio anche alla convivialità: al termine del torneo sarà organizzata una pastasciuttata.