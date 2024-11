Home

17 Novembre 2024

Livorno 17 novembre 2024 “Diamo voce al silenzio”: evento online di Telefono Azzurro per la Giornata Internazionale contro l’Abuso sui Minori

Il 18 novembre 2024, in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, Telefono Azzurro terrà un importante convegno dal titolo “Diamo voce al silenzio. Ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale per sviluppare nuovi interventi di aiuto e di tutela”. L’evento, che si svolgerà a Roma, sarà aperto al pubblico online e visibile tramite il sito del Telefono Azzurro dalle 10 alle 13. Clicca qui per partecipare online

Apertura e moderazione

L’apertura dei lavori sarà alle ore 10 e l’evento sarà moderato dalla giornalista Chiara Del Gaudio. L’introduzione spetterà a Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relatori e interventi di rilievo

La relazione introduttiva sarà curata da Ernesto Caffo, Presidente della Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e membro della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Numerosi ospiti di spicco interverranno per affrontare diverse prospettive del problema, tra cui Licia Ronzulli, Vice Presidente del Senato, e Carla Garlatti, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Saranno presenti esponenti delle forze dell’ordine come Marco Martino, Direttore del Servizio Centrale Anticrimine, e Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Lotta all’abuso e sensibilizzazione

Tra i relatori, esperti accademici come Anna Maria Giannini e Francesco Pisani offriranno approfondimenti psicologici e neuropsichiatrici, mentre rappresentanti di piattaforme tecnologiche come Meta e TikTok discuteranno delle misure attuate per proteggere i minori online. La presenza di figure come Roberto Natale della RAI e rappresentanti di associazioni come AGESCI e COREIS, assicura un dibattito ampio e multidisciplinare.

Conclusione e obiettivi

Le conclusioni saranno affidate a Ernesto Caffo, che ribadirà l’importanza di ascoltare e supportare i minori vittime di abusi per sviluppare strategie efficaci di prevenzione e intervento. L’evento vedrà anche la partecipazione degli studenti del Liceo Classico Linguistico “Tito Lucrezio Caro”, a testimonianza dell’impegno nel coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione su temi così cruciali.

Questo convegno rappresenta un momento fondamentale per porre l’accento sull’importanza della protezione dei minori e per richiamare l’attenzione su azioni concrete volte a tutelare le vittime e prevenire ulteriori casi di abuso.

