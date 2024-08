Home

Sport

Diamond League: al Golden Gala di Roma per l’Italia Andy Diaz vince nel salto triplo

Sport

31 Agosto 2024

Diamond League: al Golden Gala di Roma per l’Italia Andy Diaz vince nel salto triplo

Livorno 31 agosto 2024 – Diamond League: al Golden Gala di Roma per l’Italia Andy Diaz vince nel salto triplo

Si è concluso con un bilancio di tre podi per l’Italia il Golden Gala di Roma, appuntamento valido per la tredicesima e terzultima tappa stagionale della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera.

Sotto i riflettori dello Stadio Olimpico è arrivato il primo posto nel salto triplo per Andy Diaz Hernandez . Decisiva per il bronzo olimpico di Parigi 2024 la misura di 17.32 messa a referto con il secondo balzo. Alle sue spalle si sono piazzati il tedesco Max Heb (17.02) e il brasiliano Almir dos Santos (16.89).

Secondo posto nel getto del peso per Leonardo Fabbri in virtù del 21.70 trovato con il terzo lancio utile. Meglio del gigante fiorentino solamente lo statunitense Ryan Crouser (22.49), primatista mondiale e vincitore delle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici. Sul gradino più basso del podio si è andato a posizionare l’altro americano Payton Otterdahl (21.63).

Nel salto in alto a trionfare è stato Woo Sanghyeok (2.30) davanti al giamaicano Romaine Beckford, autore della stessa misura del coreano ma terminato secondo per via del numero maggiore di tentativi falliti. Ha completato il podio il capitano azzurro Gianmarco Tamberi (2.27), vincitore della tappa polacca di Chorzow la settimana scorsa, terzo in coabitazione con l’ucraino Oleh Doroshchuk.