Diamond League di atletica: Andy Diaz in finale, la gara su Rai e Sky

27 Agosto 2025

Livorno 27 agosto 2025

Giovedì da seguire con la finale della Diamond League di atletica leggera a Zurigo.

Nella gara di salto triplo da seguire l’amaranto Andy Diaz, protagonista e vincitore del diamante nel 2023 e 2024 e atteso, dopo dei problemi fisici, ad una grande prestazione anche in vista dei Campionati del mondo di Tokyo a metà settembre. Andy dovrà vedersela con atleti di alto livello come Pichardo, Scott e Zango.

Grande atletica, grande Livorno ai massimi livelli mondiali si potrà seguire Andy, che gareggerà alle 18,19, su Rai Sport e su Sky Sport Arena confermando che Livorno è sempre protagonista ai massimi livelli.