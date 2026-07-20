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Diana resta alla Libertas fino al 2029

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20 Luglio 2026

Diana resta alla Libertas fino al 2029

Livorno 20 luglio 2026 Diana resta alla Libertas fino al 2029

La Libertas Livorno 1947 è annunciare il prolungamento del contratto del Capo Allenatore Andrea Diana che guiderà la squadra fino al 30 giugno 2029.

L’estensione del contratto di Andrea Diana conferma la lungimiranza della Società che intende progettare e realizzare un ciclo ambizioso e a lunga gittata.

Nato a Livorno il 16 febbraio del 1975, Andrea Diana ha esordito in Serie A2 proprio a Livorno, nel 2009, come assistente di Sandro Dell’Agnello, allenatore che segue fino al 2011 a Brescia dopo una proficua parentesi a Ferrara alla guida del 4 Torri.

A Brescia diventa primo allenatore a seguito dell’esonero di Alberto Martellossi nel 2014/2015, portando la Leonessa alla semifinale playoff. Nella stagione successiva firma la storica promozione in Serie A raggiungendo, nel 2017/2018, la semifinale scudetto (Premio Reverberi, Oscar del Basket Miglior Allenatore) e nell’anno successivo guida la formazione biancoazzurra nella prima partecipazione all’Eurocup.

Dal 2019 al 2021 guida la Scaligera Verona prima di entrare a far parte dello staff tenicco della Virtus Bologna come assistente di Sergio Scariolo. Con le V Nere vince due volte la Supercoppa Italia e anche un’Eurocup.

Nel 2024 conquista la promozione in A2 con Trapani Sharks. Resta in Sicilia come vice di Jasmine Repesa prima di tornare a Livorno per guidare la sua squadra del cuore.

Nello scorso ottobre è stato nominato allenatore del mese LNP come gli era già accaduto a dicembre 2014, gennaio e novembre 2015.