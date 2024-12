Home

17 Dicembre 2024

Diaz Guerrero è il nuovo tecnico del Boca Livorno 17 dicembre 2024

L’ASD Boca C5 Livorno comunica di aver nominato Alejandro Diaz Guerrero come responsabile tecnico della prima squadra.



Classe ‘93, in carriera Diaz ha conquistato due titoli di Spagna e due titoli regionali con le rappresentative di Malaga e Andalusia tra il 2013 e il 2018 e un campionato provinciale nel 2017 con il CD Victoria Kent, formazione allora militante in Segunda División B e per la quale ha ricoperto i ruoli di coordinatore sportivo, allenatore e responsabile della preparazione atletica per il settore giovanile.

Nella stagione successiva debutta come allenatore e preparatore in Tercera División al CD Alhaurín El Grande FS per poi passare, nel 2020, all’Atlético Torcal in Segunda División femminile: qui Diaz ottiene la promozione in Primera División e viene premiato come miglior allenatore della categoria dalla Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala.

I successi in terra natia attirano l’interesse del Ciampino Aniene che lo porta in Italia per la stagione 2021/2022 affiancandolo al connazionale Daniel Ibañes Caetano in qualità di vice allenatore, preparatore atletico e preparatore dei portieri e dando modo al giovanissimo tecnico di mettersi alla prova in un campionato competitivo come quello di Serie A. L’anno seguente è la volta della Sangiovannese, in Serie B, una collaborazione che prosegue anche nel 2023 e che vede Diaz collaborare anche con la sezione calcistica del club aretino.

Da parte di tutta la società i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia del Boca