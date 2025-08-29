Home

29 Agosto 2025

Diaz vince e porta a Livorno il diamante per la terza volta

Livorno 29 agosto 2025 Diaz vince e porta a Livorno il diamante per la terza volta

Tutti in piedi a festeggiare questa ennesima grande prestazione, Andy Diaz, il finanziere dell’atleta della Libertas Unicusano Livorno, conquista nuovamente, per la terza volta il diamante nella finale della Diamond League di Zurigo, la massima competizione a livello mondiale.

Livorno nuovamente sugli scudi per questo atleta partito proprio da qui che dopo una stagione tribolata è riuscito a dimostrare il suo cristallino valore andandosi a conquistare il terzo diamante dopo il 2022 e 2023 in una gara non semplice con una concorrenza agguerrita. 17,56 il risultato davanti a Pichardo e Triki, un risultato che va a unirsi al bronzo olimpico agli ori mondiali e europei indoor del 2025.

“Non era una gara semplice proprio a seguito di una stagione fastidiosa con un problema fisico che si è portato avanti per mesi limitando la sua attività agonistica ma il risultato di dimostra la bontà di questo atleta ma soprattutto la serenità di potere affrontare i prossimi mondiali di Tokyo con speranza, dice il presidente Giannone, Andy ha dimostrato ancora una volta la sua caparbietà.

Ora pensiamo ai mondiali dove sicuramente sarà in buona compagnia con qualche ulteriore atleta amaranto a dimostrazione dell’ottimo momento della Società e dell’ottimo lavoro svolto da Fabrizio Donato dopo di che potranno partire i festeggiamenti anche a Livorno con i tanti ragazzi livornesi che giornalmente sono presenti al Campo Scuola”

