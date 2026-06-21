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Cronaca

Dichiarazione dei redditi precompilata e semplificata: Domani incontro gratuito per guidare i cittadini alla dichiarazione dei redditi digitale

Cronaca

21 Giugno 2026

Dichiarazione dei redditi precompilata e semplificata: Domani incontro gratuito per guidare i cittadini alla dichiarazione dei redditi digitale

Livorno 21 giugno 2026 Dichiarazione dei redditi precompilata e semplificata: Domani incontro gratuito per guidare i cittadini alla dichiarazione dei redditi digitale

Lunedì 22 giugno dalle 10.00 alle 12.00 alla Biblioteca Labronica

Livorno, 18 giugno 2026 – La dichiarazione dei redditi diventa sempre più digitale e accessibile. Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei nuovi strumenti online, torna anche quest’anno a Livorno l’incontro informativo gratuito promosso dalla Regione Toscana nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR “Rete dei Punti di Facilitazione Digitale”, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Livorno.

L’incontro, dal titolo “Dalla dichiarazione precompilata alla dichiarazione semplificata: l’innovazione digitale spiegata ai cittadini”, si svolgerà lunedì 22 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, in viale della Libertà 30.

L’iniziativa punta a favorire un utilizzo sempre più consapevole della dichiarazione precompilata, del modello 730 semplificato e degli altri servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini interessati ad acquisire maggiore autonomia nell’utilizzo degli strumenti digitali della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle persone meno esperte nell’uso delle tecnologie.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è possibile compilare il modulo online disponibile al seguente link: https://short.do/2xo-bH. In alternativa, è possibile ricevere supporto per l’iscrizione presso il Punto Digitale Facile del Comune di Livorno: https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/punto-digitale- facile.