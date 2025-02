Home

Livorno 28 febbraio 2025 Dichiarazioni “vincitore” bando Lem in commissione insorgono BL e M5S

Il comunicato dei due partiti di opposizione sulle parole di Arianna Terreni in commissione consiliare in merito al bando Lem

“Ieri 27 febbraio, in Commissione VII (Cultura, turismo e sport), a seguito di una interpellanza presentata dal consigliere di Buongiorno Livorno, Pietro Panciatici, la Presidente di Commissione, Arianna Terreni di Livorno Civica, è inaspettatamente uscita con una dichiarazione pubblica che ha lasciato tutti sbalorditi: a suo parere, infatti, sembra essere già noto il nome di colui che risulterà essere il vincitore del ruolo di coordinatore della Fondazione LEM a seguito di avviso di manifestazione di interesse.



Peccato che il pubblico avviso non sia neppure scaduto (visto che si chiude il 3 marzo) e peccato che voci simili girino da tempo in città, anche con esternazioni pubbliche da parte di diversi cittadini.



Ma qui a parlare è una Consigliera, peraltro Presidente di Commissione e per giunta facente parte della maggioranza che amministra la città.



La questione genera diversi paradossi: il più grave è che, se la Consigliera è davvero a conoscenza di questa predeterminazione di una procedura di selezione pubblica, dovrebbe denunciare la questione nei luoghi deputati e non sparare la questione come se fosse al bar.



Questione da non sottovalutare, visto che vi si possono ravvedere elementi di irregolarità anche gravi.



Perché la Fondazione LEM è stata istituita per assolvere compiti istituzionali, strumentali all’Ente Pubblico, è controllata dal Comune di Livorno, che ne è socio fondatore e principale finanziatore ed è presieduta dal Sindaco Salvetti: tutti questi elementi, nonché il ruolo che il LEM svolge nell’attuazione di politiche pubbliche e nella gestione di attività di interesse generale, fanno sì che il LEM debba essere qualificato come ente strumentale pubblico.



Di conseguenza la Fondazione LEM sarebbe tenuta a rispettare le normative relative alla trasparenza, alla pubblicità e all’imparzialità nelle procedure di selezione del personale, in conformità con le disposizioni applicabili agli enti pubblici.



Invece la Consigliera Terreni ha affermato che in pratica si fa questa selezione per un ruolo di coordinatore che, in realtà, è già individuato. Alla luce di quanto emerso pubblicamente in commissione, sarebbe consigliabile che l’Amministrazione ritirasse in extremis il bando, in autotutela.

Nel leggere le dichiarazioni del sindaco sulla stampa di oggi, dubitiamo però che riesca a fare questa valutazione di buonsenso: Salvetti svela candidamente che l’avviso per la selezione di una posizione lavorativa da 40.000 euro l’anno è una formalità fatta proprio perché si deve, non uno strumento di trasparenza ed equità.



Ci chiediamo, a proposito, come sia possibile individuare come unico titolo di accesso ad un ruolo che assomiglia molto a quello di un amministratore delegato o di un direttore generale (almeno così lo si descrive nell’avviso), al solo diploma di laurea in scienza del turismo: una laurea in Economia e Commercio, ad esempio, oppure in Ingegneria Gestionale, con esperienza in aziende o istituzioni legate al settore turistico, non potevano essere più adatte e valide?



La risposta forse ce l’ha gentilmente fornita la Consigliera Terreni”.



