22 Febbraio 2023

Diesel rinnovabile senza petrolio, già in vendita a Colle e Donoratico. L’elenco delle stazioni Eni in Italia dove è disponibile

Eni Sustainable Mobility: il biocarburante 100% da materie prime rinnovabili arriva nelle stazioni di servizio

HVOlution è già disponibile in 50 Eni Live Station in Italia, entro fine marzo lo sarà in 150. Prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare, è già utilizzabile dalle motorizzazioni omologate.

Roma, 22 febbraio 2023

Si chiama HVOlution, il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 “REDII”), è in vendita in 50 stazioni di servizio Eni e sarà disponibile a breve, entro marzo 2023, in 150 punti vendita in Italia*. HVOlution è un biocarburante che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare. HVOlution può contribuire all’immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti anche pesanti, tenuto conto delle emissioni allo scarico, perché utilizzabile con le attuali infrastrutture e in tutte le motorizzazioni omologate**, di cui mantiene invariate le prestazioni.

Eni è in grado di offrire ai propri clienti questo innovativo biocarburante grazie all’investimento realizzato sin dal 2014 con la trasformazione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono palm oil free. La tecnologia proprietaria Ecofining™ consente, infatti, di trattare materie prime vegetali di scarto e olii non edibili per produrre biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) di cui Eni Sustainable Mobility è il secondo produttore in Europa.

HVOlution è un biocarburante composto al 100% da HVO puro. Prima della commercializzazione nelle stazioni di servizio Eni, l’HVO in purezza è stato utilizzato da diversi clienti, i quali hanno movimentato dai mezzi per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale fino ai veicoli commerciali della logistica; inoltre, addizionato al gasolio, dal 2016 il biocarburante HVO è presente al 15% nel prodotto Eni Diesel +, disponibile in oltre 3.500 stazioni di servizio in Italia.

Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, ha dichiarato:

“Il biocarburante puro HVOlution ha un ruolo fondamentale perché già da oggi può dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità, anche del trasporto pesante.

Questo prodotto arricchisce l’offerta nelle stazioni di servizio, affiancandosi all’attuale proposta di prodotti low-carbon, come le ricariche elettriche, e di servizi per le persone in mobilità: obiettivo di Eni Sustainable Mobility è integrare gli asset industriali e commerciali lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità della materia prima fino alla vendita di prodotti decarbonizzati al cliente finale.”

Eni ha siglato accordi e partnership che permettono di valorizzare gli scarti e i rifiuti utilizzandoli come feedstock per la produzione di biocarburanti come HVOlution.

In diversi paesi dell’Africa tra i quali Kenya, Mozambico e Congo, Eni sta sviluppando una rete di agri-hub in cui verranno prodotti olii vegetali in grado di crescere in terreni marginali e aree degradate e non in competizione con la filiera alimentare e, al tempo stesso, di creare opportunità di lavoro sul territorio. Recentemente, dal Kenya è arrivato nella bioraffineria di Gela il primo carico di olio vegetale prodotto nell’agri-hub di Makueni, mentre a Venezia è arrivato il primo carico di olii di frittura esausti. L’obiettivo è di coprire il 35% dell’approvvigionamento delle bioraffinerie Eni entro il 2025.

*Tutte le stazioni di servizio Eni abilitate alla vendita di HVOlution possono essere individuate dall’app Eni Live e sul sito Enistation.com.

**È possibile verificare la compatibilità dei veicoli all’utilizzo di HVOlution, prodotto EN 15940 (XTL), sul libretto di manutenzione.

Di seguito l’elenco delle stazioni di servizio Eni in cui è già oggi disponibile HVOlution

Alessandria

TORTONA S.S. 211 AL KM. 13+350 SN

CASALE MONFERRATO S.P. PER VALENZA KM.1+360 SN

Bergamo

DALMINE VIA PROVINCIALE 51

Bologna

BOLOGNA VIA MARCO EMILIO LEPIDO 206 0206

BOLOGNA VIA WILLIAM SHAKESPEARE 19

REZZATO S.S.45BIS KM 0,49+300

Catanzaro

VIA LUCREZIA DELLA VALLE GIA’ STRADA DUE MARI SN

Chieti

ORTONA SS 16 KM 468+204 LOC. S.LIBERATA SNC

Cosenza

CASTIGLIONE COSENTINO VIA PONTE CRATI 25

CORIGLIANO CALABRO S. S. – 106 – LOCALITA’ BRUSCATE -KM 12+265 –

CROTONE SS 106 KM 247+257 SNC

Cuneo

LOC. TETTO GARETTO, VIA SAVONA 82

Firenze

FIRENZE VIALE EUROPA SNC

Frosinone

SORA VIA VILLA CARRARA SNC

Genova

VIA LUNGOBISAGNO ISTRIA 29/R 29 R rosso

VIA SIFFREDI 54 R

La Spezia

SANTO STEFANO DI MAGRA LOC. PRELLI SNC

Lecce

ACCESSO SUPERSTRADA LE/BR – DIREZIONE BR. SNC

Livorno

CASTAGNETO CARDUCCI FRAZ. DONORATICO VAR. AURELIA KM. 257 +665

Livorno COLLESALVETTI S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64

Mantova

GOITO S.S. N. 236 KM 14+332

Padova

CORSO STATI UNITI 27

Pavia

SANNAZZARO DE’ BURGONDI VIA F.LLI ROSSELLI, N. 17

Pesaro-Urbino

FOSSOMBRONE SUPERSTRADA FANO GROSSETO KM 261+600 S.N.

Pescara

CITTA SANT’ANGELO LOC. SALINE VIA XXIV MAGGIO 1944

Ravenna

ROMEA NORD, 102

Reggio Calabria

GIOIA TAURO VIA SS 111 KM 2+710 SNC

POLISTENA STRADA GRANDE COMUNICAZIONE JONIO TIRRENO KM 8,700

REGGIO DI CALABRIA S.S. 106 KM 4 + 849 – LOC. RAVAGNESE SNC

Roma

CERVETERI VIA SETTEVENE PALO KM 16,500

VIA CRISTOFORO COLOMBO 849 e VIA CRISTOFORO COLOMBO 708

VIALE TOR DI QUINTO A MT. 55,60 DAL CIVICO 126 12

VIA SALARIA 1387 2

VIA DOMENICO TARDINI 84 84

Salerno

BATTIPAGLIA VIA BELVEDERE S.S.18 KM.72+800 SNC

PADULA S.S.19 KM.86+200,. SNC,

NOCERA SUPERIORE VIA NAZIONALE LOC.TA’ CAMERELLE SNC 66

Savona

VIA STALINGRADO/PIAZZALE AMBURGO 90 R

CARCARE VIA NAZIONALE PIEMONTE 23

Taranto

PALAGIANO STRADA STATALE 106 AL KM.474+220 S.N.

Terni

ORVIETO SS AMERINA 205 KM. 52+330 SNC

Torino

LARGO PALERMO 69 69

SETTIMO TORINESE VIA LEINI’ 100

BUSANO S.P. TORINO/CUORGNE’ KM.31+710 S.N.

Treviso

VILLORBA VIA LIVIANA SCATTOLON 4

Varese

LONATE POZZOLO VIA V. VENETO S.P. EX S.S. N. 527 KM. 45+579,50 S

Venezia

MESTRE VIA ORLANDA – MESTRE 6

Verona

ZEVIO S.S. 434 TRANSPOLESANA KM 7+400

Vicenza

CASSOLA S.S. 47 VALSUGANA KM 42+600

