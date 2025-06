Home

Cronaca

Aree pubbliche

Dietro i muri restaurati, c’è la cura per la città: conclusi tre interventi su edifici comunali

Aree pubbliche

13 Giugno 2025

Dietro i muri restaurati, c’è la cura per la città: conclusi tre interventi su edifici comunali

Dietro i muri restaurati, c’è la cura per la città: conclusi tre interventi su edifici comunali

Livorno, 12 giugno 2025

Edifici comunali più sicuri e accessibili: completate opere per oltre 280mila euro nel primo semestre 2025

Restituire dignità, funzionalità e sicurezza agli immobili pubblici, custodendo il valore storico e sociale che rappresentano per la comunità. Con questo spirito si sono conclusi nei giorni scorsi tre importanti interventi di restauro e riqualificazione del patrimonio comunale: l’ex alloggio del custode di Villa Corridi, l’immobile in via Menasci angolo via Don Bosco (ex Circoscrizione 4), e la copertura di Villa Maria.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, che ringrazia gli uffici comunali per la gestione efficiente dei lavori:

“Va avanti il lavoro costante di riqualificazione programmato nell’autunno scorso. Dopo questi interventi, a breve ne partiranno altri altrettanto rilevanti, come quelli sul plesso dell’infanzia “Il Piccolo Principe” e sulla scuola secondaria “Giosuè Borsi”.”

Gli interventi nel dettaglio

Villa Corridi – Ex alloggio del custode

In via di Collinaia 21, accanto alla scuola dell’infanzia “La Pina Verde”, l’edificio è oggi affidato all’associazione “Il Sestante”. I lavori hanno sanato criticità strutturali riguardanti la copertura, le facciate e il giardino esterno. All’interno è stato realizzato un bagno accessibile, elemento essenziale per l’utilizzo attuale dell’immobile.

Costo: 93.800 euro. Durata: primo semestre 2025.

Via Menasci – angolo via Don Bosco

Un edificio imponente e simbolico, già sede della Circoscrizione 4. L’intervento ha riguardato il restauro delle facciate, il consolidamento degli elementi architettonici in pietra (cornici, marcapiani, archi), e il rifacimento completo del tetto con nuovi canali di raccolta dell’acqua piovana.

Costo: 160.000 euro. Durata: primo semestre 2025.

Villa Maria – Copertura

Intervento puntuale ma significativo. È stata rifatta una delle falde della copertura sostituendo le travi e i travicelli lignei danneggiati. A seguire, si è ripristinato il manto di copertura con l’integrazione degli elementi mancanti.

Costo: 31.000 euro. Durata: primo semestre 2025.

Tre cantieri chiusi con successo, oltre 280mila euro investiti, e una visione chiara: una Livorno che si prende cura del proprio patrimonio, rendendolo accessibile, sicuro e pronto ad accogliere nuove funzioni per la cittadinanza.

Dietro i muri restaurati, c’è la cura per la città: conclusi tre interventi su edifici comunali